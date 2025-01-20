شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إسرائيل تتوقع الإفراج عن 4 معتقلات في المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي نشر مقطع فيديو يظهر لحظة عبور القافلة التي تحمل المحتجزات الإسرائيليات عبر الحدود بين غزة وإسرائيل، مما يعني أن المحتجزات الثلاث قد عبرن الأراضي الإسرائيلية قبل وقت قصير وتم استقبالهن من قبل الجانب الإسرائيل، كما نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه ملتزم بإعادة جميع المحتجزين، مرحبًا بعودة المحتجزات إلى إسرائيل ومشعرًا بمشاعر قوية في هذه اللحظة.

وفيما يخص الوضع العسكري، أشارت "أبو شمسية"، خلال رسالتها على الهواء، أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صرح بأن الجيش شن غارة على مبنى يحتوي على مقاتلين من حركة حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح اليوم، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيواصلان عملهما للقضاء على ما وصفه بـ "الإرهاب"، مؤكدًا التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار طالما التزمت حماس به.

وأشارت إلى أنه في ميدان "المخطوفين" في تل أبيب، عرضت شاشات كبيرة لحظات إطلاق سراح المحتجزات الثلاث، عبر الآلاف من الإسرائيليين عن مشاعرهم من خلال الهتافات والشعارات والبكاء، وهو ما وصفه البعض بالاحتفال، مؤكدة العائلات، خاصة عائلات المعتقلين، أن ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية أسهمت في تنفيذ الصفقة، مطالبين باستمرار مراحل الصفقة المقبلة.

وأوضحت "أبو شمسية" أن وسائل الإعلام الإسرائيلية صرحت إلى أن حركة حماس من المتوقع أن تسلم أسماء أربعة معتقلات إضافيات يوم الجمعة، على أن يتم الإفراج عنهن يوم السبت، في المرحلة الثانية من عملية الإفراج عن المحتجزات.