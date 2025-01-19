شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق كاليفورنيا.. طبيب بيطرى يوضح كيفية إنقاذ الحيوانات من الاختناق والان مع تفاصيل الخبر

فى ظل استمرار حرائق الغابات بعدد من الولايات الأمريكية "لوس أنجلوس، وكاليفورنيا"، يوضح الدكتور محمد راضى الطنطاوى، طبيب بيطرى، كيفية إنقاذ الحيوانات المتضررة والمصابة بالاختناق نتيجة الحرائق، مشيرا إلى أن استنشاق الدخان الناتج عن الحرائق هو أحد الأسباب الرئيسية لنفوق الحيوانات، وعادة ما ينطوي ذلك على استنشاق مزيج معقد من العوامل السامة ومنتجات التحلل الحراري، وتنجم الإصابة عن مزيج من الإصابة الحرارية للمجاري الهوائية العلوية، ونقص الأكسجين، والسمية الناجمة عن المواد المستنشقة، مثل: الكربون الناتج عن عملية الاحتراق وغازات أخرى تنبعث تختلف بحسب طبيعة المواد المحترقة.

وأضاف الطنطاوى، لـ"الخليج 365": وتختلف أعراض الاختناق بشكل كبير حسب شدة الحريق، ودرجة الحرارة، ومدة التعرض للدخان ونوع الغازات المنبعثة، حيث يؤدي استنشاق الدخان إلى خلل في الجهاز التنفسي أو التنفس أو تسمم الدم خلال التنفس وربما يحدث الأمرين معا، لكن أبرز الأعراض التى نلاحظها هى: الكحة والاختناق، زيادة إفراز اللعاب من الفم، صعوبة التنفس وملاحظة الفم المفتوح عند القطط على غير المعتاد، زيادة معدل التنفس وأخذ الهواء عن طريق الفم، إصدار صوت غير معتاد نتيجة الهلع، إفراز الدموع بكثرة، تأثر العين بالتهاب الملتحمة والقرنية، وتراكم السوائل فى الفم والأنف والحلق والمجاري التنفسية و تغير لونها من أحمر وردى الى ازرق غامق .

وأشار إلى أن الأعراض تشمل أيضا: وجود تقرحات فى الأغشية المخاطية لكل من الفم والأنف والمجاري التنفسية، وارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى تدهور الحالة المزاجية للحيوان نظرا لعوامل الضغط والصدمة التى تعرض لها، وترنح الحيوان و عدم التوازن بشكل طبيعى، والغثيان وفقدان الوعى، هذا بخلاف النوبات مثل تشنجات عصبية وعضلية تظهر على الحيوان، والدوخة والضعف والخمول بسبب انخفاض ضغط الدم، عدم انتظام ضربات القلب نتيجة لسميه بعض الغازات و نقص الأوكسجين، وتصل إلى موت الحيوان.

أما الإسعافات الأولية، فأوضح الدكتور محمد راضى الطنطاوى، أنها:

1- تأكد أنك لن تصاب بأذى خلال الإنقاذ، وقم على الفور بإزالة حيوانك الأليف من مصدر الدخان والنار إلى مكان جيد التهوية.

2- أن كان الحيوان لا يتنفس بشكل طبيعى، قم بإجراء الإنعاش القلبى الرئوى CPR حيث يقوم بتحفيز التنفس بالضغط على القفص الصدرى، وأيضا تحفيز الدورة الدموية بالضغط على القلب .

3- إذا كان الحيوان يتنفس، فيجب إجراء تطهير جلدي أساسي بماء الصنبور الفاتر حتى لا يمتص الجلد متبقيات الغازات على الجلد وتزيد من حدة السمية، واغسل العينين بغزارة بماء الصنبور أيضا حماية للعين و ايضا تعتبر العين باب لدخول المواد المسببة للتسمم بسرعة.

4- ثم توجه الى أقرب عيادة بيطرية متخصصة على الفور لإنقاذ الأليف والقيام باللازم .

وأكد ضرورة التوجه إلى الطبيب البيطرى، والذى سيجرى فحص جسدي شامل لتقييم الحالة ومراقبة ما إذا كان التسمم بأول أكسيد الكربون شديدًا، وكذلك صور الأشعة السينية للصدر، والتي ستكون مفيدة بشكل عام لتقييم شدة حالة حيوانك الأليف، كما يوصى بمراقبة القلب لتحديد مدى الإصابة، مضيفا: حجر الأساس لعلاج استنشاق الدخان هو الحفاظ على مجرى الهواء والتهوية الكافية والأكسجين والسوائل الوريدية، فالحيوان المتعرض للاختناق يفقد كثير من السوائل بتغير فسيولوجية الجسم والأعضاء الحيوية، وأيضا لتخفيف آثار التسمم بالغازات المنبعثة الناتجة عن الحريق، وايضا قد يكون الأكسجين عالى الضغط مفيدا في علاج تراكم السوائل في الرئتين والتسمم بأول أكسيد الكربون، والتسمم بالسيانيد، وتورم الدماغ، والحروق الحرارية المرتبطة بالحرائق واستنشاق الدخان، ولكن هذا غير متاح على نطاق واسع لكنه متوفر فى مناطق عالية الرعاية، مثل: لوس أنجلوس، وما أصابها من حرائق.