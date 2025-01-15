شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن أسواق اليوم الواحد فى الجيزة.. تنظم أسبوعيًا فى الأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أماكن أسواق اليوم الواحد، التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين، وذلك لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

افتتحت محافظة الجيزة، عددًا من الأسواق التى توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، أبرزها فى أحياء (إمبابة، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، ومركز ومدينة كرداسة، وعناوينها ومواعيد عملها كالتالي:

- ينظم سوق اليوم الواحد فى حى المنيرة الغربية، يوم السبت من كل أسبوع، أمام مساكن البراجيل.

- ينظم سوق اليوم الواحد فى مركز ومدينة كرداسة، يوم السبت من كل أسبوع، بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة.

- ينظم سوق اليوم الواحد فى حى العمرانية، يوم الإثنين من كل أسبوع، بشارع مترو الساقية.

- ينظم سوق اليوم الواحد فى حى إمبابة، يوم الجمعة من كل أسبوع، بشارع الصوامع.

وتطرح أسواق اليوم الواحد، أسبوعيًا، مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما فى ذلك الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وتوفر الأسواق السلع الأساسية بالأسعار الآتية: الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، السكر بـ30 جنيهًا للكيلو، اللحوم السودانى بـ275 جنيهًا، الدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا للكيلو الواحد، عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.