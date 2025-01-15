شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف المصريين فى اليونان 2025.. اعرف المستندات المطلوبة وطريقة التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، توافر وظائف للمصريين فى اليونان، فى عدة وظائف، تلقت الإدارة العامة للتشغيل تفاصيلها، موضحة أنه تم فتح باب التقديم عليها بدءا من أول أمس الإثنين، ومن المقرر أن تستمر لمدة أسبوع، موضحة أن تلك الوظائف هى:

1- عدد 10 عمال لحام.

2- عدد 10 فنى تركيب هياكل معدنية فولاذية.

3- عدد 4 مُشغل ماكينات voortmanv250، وesab flame.

4- عدد 20 عاملا فى مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية.

5- عدد 4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية.

وأشارت إلى أنه يشترط أن تتراوح أعمار المتقدمين لتلك الوظائف، بين سن 20 إلى 50 سنة.

أما عن مميزات تلك الوظائف، فهى:

- توفر الشركة عقود عمل لمدة سنتين.

- راتب شهري بواقع 37 يورو لليوم الواحد، أى ما يوازى 2000 جنيه مصرى يوميا.

- سكن خاص.

- تذاكر سفر إلى اليونان.

- تأمين صحي واجتماعى.

· المستندات المطلوبة للتقديم:

- شهادة قياس مهارة أو خبرة للمهن المطلوبة، على أن لا تقل الخبرة عن سنتين.

- شهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

- سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء اختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن، عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.

ويمكن لمن يجد في نفسه الشروط المطلوبة للتقدم لهذه الوظائف، أن يتقدم على الإيميل الخاص بالإدارة العامة للتشغيل: [email protected] .