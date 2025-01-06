شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV المنتشر فى آسيا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بـ المصل واللقاح أن دور البرد المنتشر حاليا دور برد عادى مثل كل عام ويجب العلاج والمتابعة حتى تمام الشفاء وقال فيروس HMPV..

الخليج 365 يستعرض س وج حول الفيروسات التنفسية ومسألة انتشارها

هل في كرونا جديد ؟

- لا خالص لافي كورونا جديد ولا حاجه كل ما في الأمر أن فيه فيروس منتشر بشكل ملحوظ في الصين الفتره دي عامل إصابات كتيرة اسمه ميتانيموفيروس البشريHMPV وهو أحد الفيروسات التنفسيه زي المخلوي التنفسي وفيروسات البرد

هل هذا فيروس جديد ؟

- هو يبدو أنه جديد ولكنه موجود لة سنين كتير بس لم يكتشف ولم يتم التعرف عليه بشكل كامل إلا من سنتين تلاته ( ٢٠٢١ )

هل الفيروس ده خطير ؟

- الفيروس ده بينتشر بشكل موسمي مع ذروات تحدث في فصل الشتاء والربيع وهو غالبا يكون مرتبط بفيروسات تنفسيه أخري وبيعمل أعراض زي دور البرد العادي وعشان مالوش علاج مخصص ولا لقاح فجهاز المناعة بيقاومة بنفسه وبيحقق التعافي بنسبة كبيره وبيحقق كمان وقاية من إصابات تانيه بنفس الفيروس

وبتزيد خطورتة بين الأطفال الصغار لانه ممكن يعمل التهابات في الجهاز التنفسي وقد يحتاج البعض لدخول المستشفيات خاصة في شهور الذروة

وحسب مركز كليفلاند كلينيك الأمريكي فحاليًا حوالي ما بين 10-12% من أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال سببها الفيروس ده، بس معظم الحالات بتبقى خفيفة ومفيش منها خطر كبير

ماذا عن أعراضه؟

يمكن أن تؤدي العدوى إلى أمراض تنفسية خفيفة إلى متوسطة تشمل السعال - ارتفاع طفيف بدرجة الحراره - زكام أو رشح وقد تسبب أحيانًا أمراضًا أكثر خطورة في الفئات الضعيفة

ماذا عن برتوكول العلاج وآليات الوقاية ؟

لا يوجد علاج متخصص ولكن بيتم الأعراض

والوقاية بتكون بالاجراءات العاديه اللي بنطبقها مع كل الفيروسات التنفسيه مثل

- غسل الأيدي بشكل مستمر

- تغطية الفم والأنف عند الكحة أو العطس

- عدم ملامسة العين والفم والأنف خاصة دون تنظيف الأيدي

- التباعد المجتمعي قدر الإمكان

- استخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة غير جيدة التهوية

- التزام المنزل عند الشعور بأعراض الاصابه التنفسية بشكل عام والراحة ودعم جهاز المناعة بالتغذية المتوازنة وزيادة السوائل الدافئه والخضروات الطازجة والفواكه

هل فى قلق من هذا الفيروس ؟

لا يوجد ما يدعوا للقلق ولكن علينا الحذر فنحن في ذروة انتشار الفيروسات التنفسيه وايضا الحذر من خطورة ما يكتب وما يسمع بأهداف خبيثة .

