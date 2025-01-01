شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلى: مستعدون لتقديم تنازلات بعيدة المدى من أجل صفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلى: "مستعدون لتقديم تنازلات بعيدة المدى من أجل التوصل إلى صفقة تبادل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلى: "إن لم يتم الإفراج عن المحتجزين فسنشن هجمات على غزة لم تشهدها منذ فترة طويلة".

فيما تدرس الحكومة الإسرائيلية إصدار أمر للجيش باحتلال مدينة غزة في الفترة القريبة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث تسعى إسرائيل لزيادة الضغط على حماس، التي تخشى من فقدان المزيد من الأراضي في القطاع، وهو ما يعكس تزايد التوترات بين الطرفين، بحسب تقرير نشرته "القناة 14 " الإسرائيلية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، يروّج نتنياهو، وحلفاؤه المتطرفون في حكومة الاحتلال، لفكرة "الهجرة الطوعية" من القطاع، في إطار "مخطط التهجير والاستيطان" هناك.