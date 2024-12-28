شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد كوادر طبية حرقا بعد إضرام قوات الاحتلال النار بمستشفى كمال عدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الكوادر الطبية حرقا بالنيران التى أضرمتها قوات الاحتلال فى مستشفى كمال عدوان، كما وصل 30 نازحا إلى المستشفى الإندونيسى من مستشفى كمال عدوان بمضاعفات صحية خطيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكر أن قال المكتب الإعلامى الحكومى بغزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلى احتجزت 350 شخصا داخل المستشفى بينهم 180 من الكوادر و75 مريضا ومرافقيهم، مؤكدا انقطاع كامل للاتصال مع إدارة مستشفى كمال عدوان وكوادره منذ ساعات طويلة.

أشار المكتب إلى أن جيش الاحتلال نفذ اقتحاما همجيا لمستشفى كمال عدوان وفجر أجزاء واسعة من المبنى، مؤكدا أن جيش الاحتلال أرسل روبوتات مفخخة لتفجير محيط مستشفى كمال عدوان.