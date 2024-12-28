شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من حالة الطقس.. هذه المحافظات تشهد أمطارا الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس تشير أآخر صور الأقمار الصناعية إلى أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من ( مطروح- إسكندرية - شمال البحيرة - شمال كفرالشيخ- بور سعيد) على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتستمر هذة الأجواء حتى مساء غدا السبت 28 ديسمبر 2024

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم غد السبت 28 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدًا، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.



