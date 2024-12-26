شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تركيب مصعد من المركز التكنولوجى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز محافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تركيب مصعد جديد، وذلك على النحو التالي:

1- عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة.

2- صورة بطاقة مقدم الطلب (المالك – مأمور الاتحاد – المهنة - تفويض أو توكيل).

3- الرسم الميكانيكي للمصعد معتمد من الشركة يبين مقاسات البئر / حجرة الماكينات وقطاع طولي لكل منهما.

4- صورة رخصة البناء.

5- صورة قيد الشركة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد/ صورة من ترخيص الشركه بمزاولة النشاط.

6- الرسم الهندسي للدور الأرضي موضحا به موقع المصعد وأبعاده بمقياس رسم معتمد من مهندس نقابي.

7- تقديم ملف المواصفات الفنية للمصعد – نسخ من شهادات اختبار الطراز والمكونات – نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة – معامل أمان الحبال –

حسابات الجر – الضغط النوعى لمخدات البئر).

8- إيصال سداد الرسوم عن قيمة الأعمال بنقابة المهندسين.

9- تقرير مهندس استشاري يفيد بتحمل المبنى لتركيب مصعد معتمدا من نقابة المهندسين.

10- شهادة من الشركة القائمة بأعمال التركيب تفيد بأنه قد تم تنفيذ الأعمال طبقا للقانون/الكود المصري.

وتقام المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتيح المراكز خدمات عديدة لأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، إلغاء ترخيص محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل).