شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط بالطالبية حفاظا على سلامة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي الطالبية في تنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الخاصة بالعقارات التي تمثل خطورة داهمة على المواطنين.

وأعلنت محافظة الجيزة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، الانتهاء من تنفيذ عدد 2 قرار إزالة لعقارين بحارة عبد الرحمن فلفل المتفرع من شارع عثمان محرم، حفاظًا على سلامة المارة، وذلك بتواجد قوات مديرية أمن الجيزة، مؤكدة رفع كافة الأنقاض بالكامل.

وأشارت إلى أن محافظ الجيزة، كلف رئيس حي الطالبية باستمرار تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين.