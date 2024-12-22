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السيدة انتصار السيسى تتوجه بالشكر والاعتزاز للمتطوعين فى الهلال الأحمر المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 22 ديسمبر 2024 05:58 م

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري.

وكتبت السيدة انتصار السيسى- عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-:"كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا.. كما أتقدم بالشكر أيضا للقائمين على مبادره “بإيدك تنقذى حياة” التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي".

 

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السيدة انتصار السيسى

 

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السيدة انتصار السيسى

 

 

 

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السيدة انتصار السيسى

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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