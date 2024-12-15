شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات فى 1-1- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، وذلك اعتباراً من 1/1 /2025.

‎على جانب آخر تبدا وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد صرف الدعم النقدي"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر 2024 بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يستفيد الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط