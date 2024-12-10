شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات النصب الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات النصب الإلكترونى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات النصب الإلكترونى.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات النصب الإلكترونى، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات النصب الإلكترونى.