شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على معاش نقابة المعلمين؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصرف نقابة المهن التعليمية معاشات كل 3 أشهر لأعضائها من المعلمين، وورثة المعلمين المتوفين أثناء الخدمة.

ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير، كيفية صرف معاش نقابة المعلمين للأعضاء والورثة، وهى على النحو التالى:

(1) معاش نقابة المعلمين للأعضاء:

· المستندات المطلوبة:

- أصل قرار إنهاء الخدمة معتمد، ومختوم، أو استمارة 6 تأمينات.

- أصل إخلاء الطرف معتمد ومختوم.

- بيان بالإجازات بدون مرتب أثناء الخدمة، وكذلك الانقطاع عن العمل.

- صورة الكارنيه.

- مفردات المرتب.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- صحيفة أحوال كمبيوتر.

- بيان بخصم الاشتراكات الشهرية.

- فى حالة الانقطاع مطلوب شهادة تحركات من الجوازات.

· فى حالة العجز:

- بيان معاش حكومى.

- صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الخماسية.

(2) معاش نقابة المعلمين للورثة:

· المستندات المطلوبة:

- صورة كارنيه النقابة.

- صورة البطاقة.

- خطاب يفيد بخصم الاشتراكات.

- بيان الإجازات والانقطاعات والإعارات.

- مفردات المرتب.

- بيان معاش حكومي.

- صورة من شهادة الوفاة.

- قرار إنهاء الخدمة معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية.

- اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية.

- صحيفة أحوال.

- صورة شهادة الميلاد أو البطاقة للورثة.

- صورة بطاقة المتوفى.

- صورة الفيزا.

- إقرار بعدم العمل أو الزواج للأبناء.

- شهادة قيد دراسى لمن هم في التعليم.

(2) يتم اعتماد الاستمارة من النقابة الفرعية التابع لها العضو.