شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة eSIM في مصر.. "المصرية للاتصالات" تستعد لإطلاقها رسميًا (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بالشركة المصرية للاتصالات، استعداد الشركة لإطلاق خدمة الشريحة المدمجة بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- على إطلاق الخدمة رسميًا في مصر.



خدمة eSIM في مصر

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات، قد أعلنا في تصريحات سابقة، عن إطلاق شرائح الاتصالات المدمجة قبل نهاية هذا العام.



يأتي ذلك في إطار سعي المصرية للاتصالات إلى التوسع في تقديم خدمات جديدة متطورة تلبي احتياجات عملائها وتطلعاتهم وفقًا لاستراتيجية الشركة التي ترتكز على العميل، والتي تتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.



تشغيل خدمة eSIM

وتُعد الشريحة المدمجة eSIM بديلاً مثاليًا للشريحة التقليدية؛ حيث يمكن للعميل التنقل بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة إلى استخدام أكثر من شريحة، إذ تتيح تخزين المعلومات لكل خط مع سهولة التنقل بينها، كما تجنب العميل تعرضها للتلف أو الفقد.

وأفاد المصدر، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، بأنه لتشغيل الشريحة الجديدة يجب على العميل التأكد من دعم هاتفه لهذه الخدمة من خلال الدخول على إعدادات الهاتف أو الاتصال بـ111، خدمة عملاء المصرية للاتصالات، للتحقق من توفر الخدمة على هاتفه، ثم التوجه إلى أقرب فرع من فروع WE المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لشراء خدمة الشريحة المدمجة eSIM والحصول على رمز QR Code الخاص بالخدمة. بعد ذلك، يقوم العميل بتنزيل ملفات الخط وتعريفات الشبكة شرط الاتصال بشبكة WiFi، ثم يتصل بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات 111 لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة.

قال المصدر، إن الشريحة ستكون متاحة لجميع عملاء الأفراد سواء في حالة استبدالها أو في حالة شراء خط جديد، أما بالنسبة لعملاء الشركات فهي متاحة لهم في حالة الاستبدال فقط، منوها إلى أن الخدمة الجديدة متاحة على الأجهزة الذكية التي تدعم خدمة الشريحة المدمجة.