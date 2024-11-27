وزير الصحة يطلق التحالف المصرى لتصنيع اللقاحات لسد احتياجات مصر والتصدير

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أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان تدشين التحالف المصرى لتصنيع اللقاحات لسد احتياجات مصر والتشجيع على التصدير

جاء ذلك خلال حفل تدشين التحالف المصرى لـ تصنيع اللقاحات "EVMA" بهدف توطين صناعة الدواء فى مصر

من جانبه قال الدكتور بهاء الدين زيدان أنه سيعقد يومى 4و5 فبراير المقبل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى منتدى هدفه عمل سياسة موحدة لتصنيع اللقاحات وذلك فى إطار قيادة مصر للقارة الأفريقية فى صناعة اللقاحات.

وقال الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد ان مصر تمتلك سوقا واعدة لصناعة اللقاحات حيث بلغ مجمل اللقاحات المطلوبة للسوق المحلى 75 مليون جرعة سنويا كما أن هناك 1.4 مليار جرعة مطلوبة سنويا على مستوى القارة الأفريقية و16 مليار جرعة مطلوبة عالميا.

وأشار إلى أن هناك 30 مصنعا لتصنيع اللقاحات على مستوى القارة الأفريقية منوها إلى أن مصر لديها 6 مصانع منها.

وتوقع أن تصل إنتاج مصر من اللقاحات إلى 385 مليون جرعة بحلول عام 2030.