شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مشروعات استصلاح الأراضى لزيادة الرقعة الزراعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر



أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قطاع الزراعة اهتمامًا أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وأن المشروعات العملاقة التى تم اطلاقها وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري كما مكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الازمة.

‏‎وشهد القطاع الزراعى نهضة في كافة الأنشطة المرتبطة، تمثلت فى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والاراضي الجديدة، وأيضا الصادرات الزراعية وكافة القطاعات التى سوف نستعرضها بالتفصيل في هذا التقرير.

‏‎1- على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة .

2- أهم المشروعات توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان و الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان و تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان و تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

3- تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل فيها بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

