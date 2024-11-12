شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة قارون تعود للحياة بافتتاح موسم الصيد.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " بعد 9 سنوات عجاف.. بحيرة قارون تعود للحياة بافتتاح موسم الصيد.. إعادة التوازن البيئى وفق أسس علمية.. القضاء على أنواع متعددة من طفيل الأيزبودا أعاد الحياة للبحيرة.. ومحافظ الفيوم: تزويدها بكميات كبيرة من الأسماك والجمبرى قريبا.. 7 أطنان إنتاج اليوم الأول من الجمبرى والبورى والبلطى وقشر البياض والمبروك الفضى.. 6 ملايين زريعة جمبرى تم إلقاؤها وتدعيم البحيرة بأمهات أسماك الموسى.

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