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وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الإصابة بالالتهاب الرئوى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 02:09 م

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الالتهاب الرئوى هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين ويحدث بسبب عوامل معدية مثل:-

- الفيروسات والجراثيم

- الفطريات

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن ينتشر عن طريق الفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه وتعدي الرئتين إذا تم استنشاقها كما يمتشر عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء وكذلك بالدم خصوصا أثناء الولادة وبعدها بقليل

ويمكن الوقاية عن طريق اتباع الاتى :-

- غسل الايدين بانتظام أو استخدام مطهر لليد بيحتوي على الكحول.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال النوم الكافي وممارسة واتباع نظام أكل صحي.

- الامتناع عن التدخين.


الالتهاب الرئوى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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