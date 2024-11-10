شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا يلقى محاضرة اليوم في الأزهر بعنوان «معا أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقي رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الأحد، محاضرة عامة بعنوان «معا أقوى: رؤية للأمة الإسلامية من خلال التمكين التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي» وذلك في تمام الساعة 2 ظهرًا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الماليزنيين، وطلاب ماليزيا، ولفيف من قيادات الأزهر، والقيادات السياسية والدبلوماسية.



ويستضيف الأزهر هذا الحدث في إطار علاقاته التاريخية المتينة بماليزيا، وتأكيدا على المكانة الرفيعة التي يحظى بها الأزهر الشريف في القارة الأسيوية وخاصة بين شعوب جنوب شرق القارة، والتي يأتي في مقدمتها ماليزيا، حيث يحتفظ الأزهر بعلاقات تاريخية وثيقة بماليزيا، والتي تحرص على إرسال أبنائها للدراسة في الجامع الأزهر، الذين يحظون برواقًا خاصًّا بهم سمي: "رواق جاوة" أو "الرواق الجاوي"، والذي بدأ بعشرات الطلاب من ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، حتى تجاوز أعداد الطلاب الماليزيين آلاف الطلاب والطالبات في الوقت الراهن.