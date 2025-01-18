شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف السكة الحديد.. تعرف على التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم والان مع تفاصيل الخبر

طلبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، 1098 موظفًا فى عدد من التخصصات، حيث يستمر التقديم على وظائف السكة الحديد حتى 2 فبراير المقبل، ويتم التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

مساعد قائد قطار ممتاز ثالث (تعيين)

مشرف قطار رابع/ صراف تذاكر رابع (تعيين)

فنى مناورة رابع/ فني مزلقان رابع / فني صيانة وتجديدات السكة رابع (تعيين)

مساعد قائد قطار رابع (تعيين)

منظم حركة قطارات ثالث/اخصائى تحكم مركزى ctc ثالث/مراقب حركة مركزى ثالث (تعيين)

مهندس حركة ثالث (تعيين)

مهندس سكة ثالث (تعيين)

مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين)

مهندس إشارات ثالث (تعيين)

مهندس كهرباء ثالث (تعيين)

وتتضمنت مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لعام 2025 عن حاجتها للوظائف التالية:

- 105 فى وظائف مهندس ثالث بالمسميات الأتية مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة بمختلف التخصصات .

- 114 فى وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فنى صيانة وتجديدات سكة، فنى مزلقان، فنى مناورة).

- 92 بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات.

- 429 بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائى تحكم مركزى CTC، مراقب حركة مركزى، منظم حركة قطارات).

- 235 مساعد قائد قطار ممتاز.

- 123 مساعد قائد قطار رابع بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب فى التقدم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا