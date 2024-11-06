​الرئيس السيسى: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإستونى: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة.. توافق مصرى إستونى على ضرورة منع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية.. وتأكيدات على أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية بين البلدين..



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ـ الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإستونى: القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة.. توافق مصرى إستونى على ضرورة منع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية.. وتأكيدات على أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية بين البلدين



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