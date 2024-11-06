شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ضحمة تهز مدينة حمص السورية وريفها والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، إن انفجارات ضحمة هزت مدينة حمص وريفها.

وعصر اليوم الثلاثاء قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف محافظة حمص، بخلاف غارة أمس الإثنين التى قصفت منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق، مما أدى إلى وقوع انفجارات ضخمة.

حينها ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري قوله بإن "حوالي الساعة 05 : 18 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من المواقع المدنية جنوب دمشق ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".