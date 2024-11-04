شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح تكشف أهم تطعيمات طلاب المدارس وآليات الحصول عليها والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن تطعيمات المدرسة تكون ضد الحمي الشوكية أو الالتهاب السحائي، وضد الدفتيريا والتيتانوس أو الثنائي .

وأضافت أن تطعيمات المدارس مهمة لأن الامراض التى يتم التطعيم من أجلها خطرة ويمكن أن تؤدى للوفاة وتنتشر فى التجمعات ولو في طفل واحد مصاب ممكن يعدى باقى الأطفال.

وتابعت: تطعيم الصحة في الاشهر الاولى من العمر لا تتضمن السحائي، وبالتالي فالطفل معرض للمرض الا لو تم تطعيمة حمى شوكية مع تطعيمات المدرسة او في أى مكان آخر.

أما الثنائي فمن الطعوم المهمة ويحصل علية الطفل عند عمر الشهرين والأربعة والستة أشهر والسنة ونصف، وللأسف كفاءته داخل جسم الطفل بتقل مع الوقت فمحتاج التنشيطية التى يحصل عليها حملة المدرسة.