شكرا لقرائتكم خبر عن بالمجان.. مواعيد وأماكن أتوبيسات خدمة المنتدى الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:59 م

أطلقت وزارة النقل خدمة مجانية لنقل رواد المنتدي الحضري العالمي خلال الفترة من غدا الإثنين حتى الجمعة القادمة، من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، عن طريق 100 أتوبيس يتم تشغيلها غدا.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن الخدمة ومواعيدها وأماكن الانطلاق

- يوجد تطبيق إلكتروني لخدمة رواد المنتدي لمعرفة مواعيد وأماكن الاتوبيسات الخاصة.

- سيتم تشغيل 100 اتوبيس صديقة للبيئة (30 اتوبيس غاز – 70 اتوبيس كهرباء).

- مواعيد الاتوبيسات من الساعة 6:15 صباحاً حتي الساعة 10 مساء.

- الاتوبيسات تعمل من 9 محطات رئيسية بنطاق القاهرة الكبري بنظام التفويج المباشر.

- تنطلق الاتوبيسات مباشرة من المحطات الرئيسية المحددة الي مقر المنتدى بدون توقف في أي محطات أخرى.

- زمن تقاطر الاتوبيسات يصل 10 دقائق في أوقات الذروة.

- محطات الاتوبيسات ( التجمع الثالث - المهندسين – الاستاد –شيراتون - عبد المنعم رياض – العباسية – المعادي - دريم بارك -التجمع الأول ).

- الخدمة توفر كود الاتاحة الخاص بذوي الهمم بنسبة 30 %.