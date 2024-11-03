شكرا لقرائتكم خبر عن 38 عاما فى الرهبنة.. المحطات الكنسية بحياة البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:46 م

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا، بذكرى اختيار القرعة الهيكلية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة، وكذلك الاحتفال بذكرى عيد ميلاده في اليوم نفسه.

وفي السطور التالية نستعرض الحياة الكنسية لقداسة البابا، حيث كرس نفسه في الحياة الرهبانية سنينا عديدة من 1986 حتى 2012 باختياره ليكون البطريرك صاحب القداسة، أطال الله عمره سنينا طويلة مديدة:

- في 20 أغسطس من عام 1986 التحق بالحياة الرهبانية ليترهب فى دير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون وسيم باسم الراهب ثيؤدورالأنبا بيشوى فى 31 يوليو من عام 1988م.

- في 10 فبراير من عام 1990 بدء خدمته كراهب كاهن فى ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

- في 15 يونيو 1997 تمت سيامته أسقفاً عاماً لخدمة الشباب و مساعدا للمطران الأنبا باخوميوس بإيبارشية البحيرة ومسوؤل لجنة الطفولة بالمجمع المقدس.

- فى 4 نوفمبر 2012 اُختير بالقرعة الهيكلية ليكون البطريرك 118 ( وهو نفس عيد ميلاده الستين ).

- تم تجليس البابا تواضروس الثاني على السُدة المرقسية فى 18 نوفمبر 2012 فى احتفال كنسي مهيب وتسلم عصا الرعاية والصليب من المذبح المقدس وتسلم تقليد رئاسة الكهنوت، حضر هذا الحفل المهيب الآلاف من الاساقفه والآباء الكهنة والشمامسة وشعب وممثلى الكنائس المسيحية فى العالم والحكومة والشخصيات العامة.

