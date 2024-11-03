‫وزارة الزراعة: الحجر الزراعي يبحث تعزيز التعاون مع الأردن بمجال صادرات الزراعة

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الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:42 م

التقى الدكتور محمد المنسى -رئيس الحجر الزراعي المصري مع وفد رفيع المستوى من الحجر الزراعي الأردني وبحث معه سبل التعاون المشترك وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأردن الشقيق.

وخلال الاجتماع تم استعراض دور الحجر الزراعي المصرى في الرقابة ومنظومة التكويد الجديدة والنجاحات التي حققها الحجر الزراعى مؤخراً في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية وفتح الأسواق وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم .

و يقوم الوفد الأردني خلال زيارته لمصر والتى سوف تستمر لمدة أسبوع بتفقد وحدات المعالجة بالتبريد وبخار الماء الساخن لاعتمادها للتصدير إلى الجانب الأردني وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث وقاية النباتات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية .

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد بحث عدد من الموضوعات المشتركة مع نظيره الاردنى خلال مشاركته الاسبوع الماضي في المنتدى الإقليمي لتسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية بالعاصمة الأردنية عمان .

