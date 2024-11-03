شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة عن لبن السرسوب لزيادة مناعة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب تعزيز مناعة الطفل والحرص على إرضاعه لبن السرسوب في خلال الساعة الأولى من الولادة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لبن السرسوب هو اللبن الذي تنتجه الأمهات خلال أواخر الحمل وبشكل أكثر تحديدًا، في الأيام القليلة الأولى بعد ولادة طفلك.

وتابعت وزارة الصحة : يتم إنتاج لبن السرسوب عن طريق الغدد الثديية وفي الغالب تبدأ الأم في تكوينه في الأسبوع 24 من الحمل يعتبر أول تطعيم للطفل نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الأجسام

واستكملت : المناعية تعطى الطفل مناعة ضد كثير من الأمراض) كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (أ) و له تأثير ملين يساعد على سرعة نزول البراز الأسود ويخفض نسبة الصفراء الفسيولوجية التي تصيب حديثي الولادة في الأسبوع الأول

ويتميز لبن المسمار لونه الأصفر ولزج إلى حد ما وكميته صغيرة ولكن فائدته الغذائية عالية جدًا.