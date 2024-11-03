شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف 5 أخطاء تضر بالكلى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:39 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 أخطاء تضر بالكلى ويجب تجنبها وتتضمن:-



1 عدم شرب كمية كافية من الماء، حيث يمثل ضغطا إضافيا على الكلى ويمكن أن يؤدى إلى تكون حصوات وإصابات حاده فى الكلى.

2 الاستخدام المفرط للأدوية المسكنة قد يؤدى لإصابات مزمنه أو حادة بالكلى.

3 سوء اختيار الأغذية .. فتناول نظام غذائى غنى بالأطعمة المصنعة والصوديوم والدهون غير الصحية يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع الضغط والسكرى وكلاهما عامل خطورة على الكلى.

4 التدخين واستهلاك الكحوليات بشكل مفرط .. فقد يؤدى ذلك إلى تلف الأوعية الدموية مما يؤدى إلى تقليل تدفق الدم إلى الكلى.

5- إهمال أعراض الكلى والفحص الطبى المنتظم .. فقد تتقدم الحالات غير المشخصة وتؤثر بشكل كبير على صحة الكلى خاصة لدى بعض الفئات العمرية والمرضية.