قتيل ومصاب في مشاجرة بالرصاص بالبدرشين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قٌتل شخص وأصيب آخر بطلق ناري في مشاجرة بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود ضحيتين بقرية سقارة.

رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب وجه ضباطه بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

التحريات الأولية بينت مقتل شخص وإصابة آخر بطلق ناري إثر مشاجرة بجوار مسجد أبو هاشم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني والسلاح المستخدم.

الشرطة فرضت كردونًا أمنيا بمسرح الجريمة انتظارًا لوصول النيابة ومعاينة جثمان القتيل فيما نقلت المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج.