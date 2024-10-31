مكافحة المخدرات تضبط عملية غسل أموال بقيمة ٥٠ مليون جنيه في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أجرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إجراءات قانونية بحق شخصين في محافظة القليوبية.

المتهمان لديهما سوابق جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة تتعلق بترويج المواد المخدرة؛ وحاولا إخفاء مصادر أموالهما غير الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إضفاء صبغة قانونية على ثرواتهما وإظهارها كمتحصلات من كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة الممتلكات التي استُثمرت في هذا النشاط بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.