لحضور ثاني الجلسات.. وصول الطبيب المعتدي على بناته للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

وصل منذ قليل، "طبيب النساء" المتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة تحت التهديد داخل مسكنه، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور ثاني جلسات محاكمته.

قررت النيابة العامة إحالة طبيب نساء المتهم بالتعدي على إحدى بناته الثلاثة إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة عاجلة لنظر أولى جلسات محاكمته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، واقعة اتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة في غرف خاصة داخل مسكنه بالتجمع الخامس، أن المتهم ارتكب الجريمة بعد تهديد بناته وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة، والتي وردت بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 26 لسنة 2024 حضر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

وإن المتهم والدهن اعتدى عليها جنسياً بغير رضاها مستغلاً انفراده بها بمسكنهما وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وأضافت المجني عليها أمام النيابة، أن المتهم في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، أن استطالت يده مواطن عفتها وتقبيلها عنوة ونزع في إحداها ملابسها وكشف عورتها حتى اعتدي عليها جنسياً، وأنها ظلت تخطط لتتمكن من تصوير والدها أثناء فعله المرتكب لشقيقتها المجني عليها الثالثة بهاتفها وتقديمه بالأوراق.

وتابعت المجني عليها أنها أخبرت إحدى السفارات كونهن يحملن الجنسية الأجنبية، وعلى الفور تم إبلاغ الأمن بالواقعة واتهام والدهن بالتعدي عليهن جنسيا وحبسهن داخل الفيلا الخاصة بالكمبوند.