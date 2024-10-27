شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن التصدى لطائرة إسرائيلية وإجبارها على مغادرة أجواء لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، تصديه بصواريخ أرض-جو لطائرات إسرائيلية جنوب لبنان وإجبارها على المغادرة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه أنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 06:15 من غروب يوم الأحد 27-10-2024 لمسيرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية".‏

كما أصدرحزب الله بيانا أعلنت فيه استهداف "تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بصلية صاروخية".

كما أشار حزب الله إلى قصف "تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة بيريا بصلية صاروخية" .‏