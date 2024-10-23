شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكين يشدد خلال لقائه ولى العهد السعودى على ضرورة إنهاء الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسى فى لبنان. وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع ولى العهد السعودى جهود البلدين لإنهاء الصراعات بالشرق الأوسط وإرساء السلام. وشدد بلينكن شدد خلال لقائه ولى العهد السعودى على ضرورة إنهاء الحرب فى غزة.

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