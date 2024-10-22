وزير الأوقاف يلتقي رئيس إندونيسيا بقصر الرئاسة بجاكرتا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، صباح الثلاثاء، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الرئاسة في العاصمة جاكرتا.

واصطحب الرئيس برابو، وزير الأوقاف لتسجيل كلمة في سجل ضيوف رئاسة جمهورية إندونيسيا بهذه المناسبة التاريخية الكبيرة.

ونقل وزير الأوقاف تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر إلى الرئيس برابوو وإلى شعب إندونيسيا، بتنصيبه رئيسًا جديدا لجمهورية إندونيسيا.

وأكد وزير الأوقاف، أن علاقة مصر بإندونيسيا عميقة ومتميزة عبر التاريخ، ونثق في أنها ستشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة في ظل القيادتين الحكمتين للرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي والرئيس برابوووسوبيانتو، متمنيًا له وللشعب الإندونيسي المزيد من التقدم والأمان والازدهار.

وأضاف وزير الأوقاف، أن مجالات التعاون بين البلدين الكبيرين كثيرة ومتعددة، ولها جذور عميقة، من سبق مصر لتكون أول دولة تعترف باستقلال إندونيسيا والاحترام لإرادة شعب اندونيسيا العظيم، مرورا بالصداقة العميقة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وسوكارنو، وصولا إلى العلاقة العميقة والمتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس برابو سوبيانتو والتي ظهرت بواكيرها الأولى بصورة لقاء الرئيسين في الأردن بعد أيام من انتخابه رئيسًا لإندونيسيا.

من جانبه، قدم الرئيس برابو سوبيانتو الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته، كما تقدم بالشكر أيضًا لوزير الأوقاف لحضوره ممثلا عنه، مؤكدًا أن علاقات إندونيسيا بمصر علاقات عميقة وتاريخية وممتدة، وذات مستقبل واعد.

وأشاد الرئيس باللقاء الأخوي المبكر له عقب انتخابه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن، معربا عن تقديره لهذا اللقاء، ومشيرا إلى الجذور العميقة في علاقات البلدين والتي تحتم تطورا كبيرا في العلاقات في الفترة القادمة بما يعود بالخير والتقدم لإندونيسيا ومصر

حضر اللقاء من الجانب الإندونيسي، أنيس متي، نائب وزير الخارجية، وعبّد القادر جيلاني، مدير إدارة الشرق الأوسط والباسيفيك، ومن الجانب المصري ياسر الشيمي، سفير مصر لدى إندونيسيا، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام، والمستشار أسامة حمدي، مستشار بالسفارة المصرية في جاكرتا.