"ذبحوه وولعوا في جثته".. تأجيل استئناف 4 متهمين بخطف وقتل شاب على حكم إعدامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف 4 متهمين بخطف وقتل شاب في منطقة أبو النمرس، على حكم إعدامهم، لجلسة 17 نوفمبر للمساعدات الفنية واستدعاء كبيرة الأطباء الشرعيين.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد محمد ابو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين "سالي ص.، وصبري ع.، ورامي ص.، ونور ع." في القضية رقم ١٢٧٥٧ لسنة ٢٠١٣ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٣٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة في تحقيقات للمتهمين لأنهم في غضون يومين، خطفوا المجني عليه" محمد أحمد متولي"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة و استدرجته لمكان نائ حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك اقصائه عن أعين رقباءه وذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان حيث قتلوا محمد أحمد متولي أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه على إثر خلاف بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفاً استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتى طوقوا عنقه بأدوات "حبل - قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتلاً، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" و أضرموا النيران بجثمانه وأحدثوا ما ألم به من آثار والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا و أحرزوا سلاح أبيض وأدوات " سكين محبل - قطعة قماشية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.