أخبار مصر

زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا محيى الدين مساعدا لوزير لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب رامى ناجى و ياسمين يحيى

الخميس، 17 أكتوبر 2024 06:44 م

أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين السيد الدكتور زكريا محيى الدين مساعدا لوزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية .

ومن المقرر أن يتولي الدكتور زكريا محيى الدين التنسيق الخاص بالشراكات الاستثمارية بين الوزارة ومختلف مؤسسات القطاع الخاص والعوائد الاستثمارية المتحققة حتى الآن والتى بلغت 23 مليار جنيه في مراكز الشباب.

كما يتولى مساعد الوزير الملفات الخاصة بالشركات التابعة للوزارة ومنها شركة المدن للخدمات وشركة النجيل الصناعي، بالإضافة إلى التنسيق بشأن تكثيف أوجه التعاون فى مجال تعظيم العوائد الاستثمارية مع المؤسسات المصرفية ومؤسسات القطاع الخاص لاستكمال خطة التطوير الشامل للبنية الرياضية والشبابية فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك العوائد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا