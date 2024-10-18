شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 – 10 – 2024 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها الأهلي يغادر القاهرة فى طريقه للإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى.

بعثة الأهلي تصل الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى بمشاركة 29 لاعبا

وصلت بعثة الأهلى منذ قليل الإمارات للمشاركة فى السوبر المصرى المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجارى،

إصابة يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بقطع فى الرباط الصليبي

أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها يحيى الدرع لاعب فريق فيزبرم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

تأهيل دونجا والزنارى فى مران الزمالك بالإمارات قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي، تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات اليوم.

الأهلي يصطحب 29 لاعبا فى رحلة الإمارات لخوض السوبر المصرى

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أصطحاب 29 لاعباً في رحلة الإمارات لخوض السوبر المصري المقرر لها يومي 20 و24 أكتوبر الجاري.

سبب غياب سيدى ندياى عن الزمالك فى السوبر المحلى

غادرت بعثة فريق الزمالك إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة السوبر المحلى، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، بمشاركة فرق الأهلى والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وسام أبو على يلتحق ببعثة الأهلى فى الإمارات مباشرة

يلتحق الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى ببعثة فريقه فى الإمارات استعدادا للمشاركة فى كأس السوبر المصرى، عائدا من قطر عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الفدائيين فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تعذر قدومه إلى القاهرة ومن ثم السفر مع البعثة الحمراء.

السويس تحتضن تصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة

تحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تم اسنادها من اتحاد شمال إفريقيا لمصر، فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

حمدى النقاز يشكو الإسماعيلى للفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة

أعلن التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للنادي الإسماعيلى، عبر صفحته على فيس بوك تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي الفيفا ضد ناديه بسبب تأخر مستحقاته المادية.

منتخب الشاطئية يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة غانا

يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تحت قيادة مصطفى لطفى، مرانه الرئيسي وقبل الأخير، اليوم الخميس استعدادا لمباراة غانا فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا بالغردقة.