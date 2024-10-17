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هيئة الدواء: يمكن منع 50% من الوفيات الناتجة عن الصدمات فى حوادث الطرق

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 17 أكتوبر 2024 03:04 م

قالت هيئة الدواء المصرية إن الصدمات سبب رئيسي للوفاة والعجز في كل أنحاء العالم.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : أبحاث منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن منع على الأقل ٥٠٪ من الوفيات التى تنتج  عن حوادث الطرق في البلاد النامية عن طريق التدخل الفعال بعد حدوث الصدمات مثل:​

-الرعاية الفورية قبل دخول المستشفى.​
-المعرفة الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ.​
-توفير إمدادات كافية من أدوات ومستلزمات قبل الوصول للمستشفى، من خلال عربيات الإسعاف المجهزة بالإمدادات الطبية.​


انفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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