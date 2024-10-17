شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: يمكن منع 50% من الوفيات الناتجة عن الصدمات فى حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن الصدمات سبب رئيسي للوفاة والعجز في كل أنحاء العالم.​

وتابعت هيئة الدواء المصرية : أبحاث منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن منع على الأقل ٥٠٪ من الوفيات التى تنتج عن حوادث الطرق في البلاد النامية عن طريق التدخل الفعال بعد حدوث الصدمات مثل:​

-الرعاية الفورية قبل دخول المستشفى.​

-المعرفة الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ.​

-توفير إمدادات كافية من أدوات ومستلزمات قبل الوصول للمستشفى، من خلال عربيات الإسعاف المجهزة بالإمدادات الطبية.​