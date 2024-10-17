- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: يمكن منع 50% من الوفيات الناتجة عن الصدمات فى حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 17 أكتوبر 2024 03:04 م
قالت هيئة الدواء المصرية إن الصدمات سبب رئيسي للوفاة والعجز في كل أنحاء العالم.
وتابعت هيئة الدواء المصرية : أبحاث منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يمكن منع على الأقل ٥٠٪ من الوفيات التى تنتج عن حوادث الطرق في البلاد النامية عن طريق التدخل الفعال بعد حدوث الصدمات مثل:
-الرعاية الفورية قبل دخول المستشفى.
-المعرفة الكافية للتعامل مع حالات الطوارئ.
-توفير إمدادات كافية من أدوات ومستلزمات قبل الوصول للمستشفى، من خلال عربيات الإسعاف المجهزة بالإمدادات الطبية.
انفوجراف
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز