شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الاتحادية بعد قليل، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى مطار القاهرة الدولى، في زيارة رسمية إلى مصر، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الديوان الملكي السعودى ذكر فى بيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متوجهاً إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث سيلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".