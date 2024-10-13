أول إجراء من النيابة العامة في حادث قطاري المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حادث تصادم قطار المنيا، والاستماع إلى أقوال المصابين في حادث تصادم قطار المنيا، الذي وقت صباح اليوم، بعد تحسن الحالة الصحية للمصابين داخل مستشفى الجامعة بمحافظة المنيا.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل، والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من الحادث استعدادا لتفريغها للتوصل لملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية لسائقي القطارين للاستماع لأقوالهما حول الحادث للتوصل لحقيقته، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لفحص القطارين لبيان أسباب وقوع الحادث، وكذلك فحص الإشارات قبل موقع حدوث الواقعة.

وتواصل الأجهزة بالمنيا انتشال عربة قطار المنيا التي سقطت في ترعة الإبراهيمية، عقب حادث التصادم الذى شهدته المنيا، حيث وقع اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وتم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

ومن جانبه، تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث القطار الذي وقع صباح اليوم الأحد، في محافظة المنيا، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.

أعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.