ميرنا نور الدين تنعى طلاب حادث طريق الجلالة: "ربنا يصبر أهاليهم ويشفي المصابين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبرت الفنانة ميرنا نور الدين، عن حزنها بسبب حادث أتوبيس الجلالة، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 12 شخصًا وإصابة نحو 30 آخرين.

وكتبت "ميرنا"، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "رحم الله طلاب حادث أتوبيس الجلالة.. ربنا يصبر أهاليهم ويشفي المصابين.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

وكان حادث مأساوي وقع أمس على طريق الجلالة أثناء عودة طلاب كلية الجلالة من الجامعة إلى القاهرة، بعدما انقلب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة والانحناءات بالطريق، وكشفت آخر حصيلة لعدد الضحايا وفاة 13 طالب أغلبهم بنات وإصابة 30 آخرين.

يذكر أن ميرنا نور الدين شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

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