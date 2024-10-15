"رشوا زمايلهم برزاز غريب".. تطورات جديدة في اختناق 40 طالبًا بجامعة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور 48 ساعة على اختناق 40 طالبًا داخل جامعة بدر على خلفية رش طلاب "رادع شخصي" على زملائهم، كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة.

تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة توصلت إلى تورط 3 طلاب بارتكاب الواقعة، وأمكن ضبطهم والعبوة المستخدمة في رش الرزاز واعترفوا بفعلتهم على سبيل المزاح.

في وقت سابق، أصدرت جامعة بدر بيانا قالت فيه "نود إعلامكم بأنه في تمام الساعة الرابعة عصرًا، اليوم الأحد الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤، قام أحد الطلاب بفعل متهور تمثل في رش اسبراي على بعض الطلاب الجالسين في منطقة المطاعم. هذا التصرف تسبب في حالة من الذعر بين الطلاب الموجودين، وظهرت بعض الأعراض المؤقتة المشابهة لضيق التنفس".

أضافت: "نود طمأنتكم أن هذه الأعراض كانت مؤقتة، وتم التعامل الطبي الفوري مع جميع الحالات في عيادات الجامعة ومستشفى جامعة حلوان المجاورة، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، وبمتابعة قيادات الجامعة".

الجامعة أكدت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع، والتأكد من استقرار الحالات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب في الحادث.