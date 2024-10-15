"الميكروباص غرق بالبنات".. ماذا قال عامل "معدية أبوغالب" في وفاة 16 فتاة بحادث القناطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة "معدية أبو غالب" المتهم فيها 5 متهمين بالتسبب في وفاة 16 فتاة، إثر سقوط ميكروباص في المعدية، عن تفاصيل جديدة بالواقعة.

وحصل "الخليج 365" على نص تحقيقات الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024 جنح إمبابة والمعروفة إعلاميًا "حادث معدية أبو غالب" والمتهم فيها "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى م." المسئول عن المعدية، و"معاذ أ." عامل المعدية، و"ربيع س." مسئول عن المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر بالجيزة.

وجاء نص أقوال المتهم الثاني "مصطفي م." عامل يومية على المعدية، كالتالي:

س: ما تفصيلات ما حدث؟

ج: اللي حصل أني شغال على المعدية والعربيات كانت واقفه، وحصلت خلاقة بين سواق الميكروباص وبين شباب راكبين على المعدية، ونزل من العربية وسابها ووقعت بالركاب في المياه وده اللي حصل.

س: متي وأين حدث ذلك؟

ج:الكلام ده حصل الصبح حوالي الساعة الثامنة صباحا على معدية محطة أبو غالب.

س: أمام من حدث ذلك؟

ج: قدام كل اللي كانوا راكبين.

س: وما هي طبيعة عملك على المعدية؟

ج: أنا أعمل على المعدية عامل نقل السيارات.

س وملك من المعدية موضوع البلاغ؟

ج: المعديه خاصه بالمدعو "ربيع خفاجه" -المتهم الرابع في القضية- والمقيم محطة ابو غالب بمنشأة القناطر.

س: أین تراخيص المعدية؟

ج: التراخيص موجوده مع صاحبها وانا شغال عليها.

س: أنت متهم بعدم وجود احتياطات أمن وسلامه بالمعدية مما أدى إلى سقوط إحدى السيارات بمياه النيل و بداخلها أشخاص - فما قولك؟

ج: أنا كنت واقف على المعدية ولقيت العربية وقعت فجأه في المياه.

س هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا

وكانت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، قررت أمس الإثنين، تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة غرق 16 فتاة، وسيدة إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عمال"، من أعلى معدية "أبو غالب" بمنشأة القناطر، إلى جلسة 21 أكتوبر، للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسوم.

محامو الضحايا، قدموا حافظة مستندات تحتوي على إعلانات شرعية للمتوفين، كما ادعوا مدنيًا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف جنيه، ضد المتهمين، كإجراء قانوني لإثبات الحضور في القضية.