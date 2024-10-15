مفاجآت بالجملة.. مصدر أمني يكشف ملابسات قفز شاب من كوبري بالزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر أمنى ملابسات مقطع الفيديو متداول بانتحار شخص بإلقاء نفسه فى المياه من أعلى أحد الكبارى بمحافظة الشرقية.

قال المصدر إنه بتاريخ 14 الجارى حال قيادة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مركبة توك توك "بدون لوحات أو تراخيص تُثبت ملكيته لها" بمنطقة غير مصرح بمرور مركبات التوك توك بها بأحد الطرق العامة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، استوقفته حملة مرورية.

الحملة تحفظت على مركبة التوك توك لمخالفاته فى إطار تحقيق الانضباط بالشارع المصرى، واتخذت جميع الإجراءات فى الإطار القانونى دون أية تجاوزات.

فى وقت لاحق قفز سائق التوك توك من أحد الكبارى وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم إنقاذه ونقله لإحدى المستشفيات وإسعافه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

المصدر أكد أن الفيديو المتداول عبر صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مجتزأ عن مضمون فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق واختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة وهو ما يعيه الشعب المصري.