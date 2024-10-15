الخليج اليوم .. قطر.. استفتاء شعبي "نادر" على مجموعة من التعديلات الدستورية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن من بينها مقترحا ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى.

ووصف الشيخ تميم انتخابات أعضاء مجلس الشورى في كلمته خلال افتتاح الدورة الـ53 لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.

وأضاف: "مجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أو بالتعيين".

وأشار الشيخ تميم إلى أن "المجلس سيراجع مسودة التعديلات ويطرحها للاستفتاء".

وقال مسؤول قطري في تصريح لوكالة "رويترز" إن "نتائج الاستفتاء ستكون ملزمة".

ونظمت قطر في عام 2021 أول انتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، حيث تنافس 234 مرشحا من بينهم 28 امرأة، على 30 مقعدا نيابيا.

وتم إقرار هذه الانتخابات بموجب الدستور القطري عام 2004، في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكنها أرجئت مرارا منذ ذلك الحين ولم تجرِ حتى عام 2021.

ويتألف مجلس الشورى القطري من 45 عضوا، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام المباشر وذلك في 30 دائرة انتخابية، في حين يعين أمير البلاد الأعضاء الـ15 الآخرين.

ومهمة المجلس تقديم المشورة لأمير قطر في شأن مشاريع القوانين، لكنه لا يضع تشريعات خاصة به.

ومن مهامه إقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

المصدر: "رويترز"