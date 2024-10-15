سميحة أيوب تتلقى اتصالاً من وزير الثقافة المصري بشأن أزمة المسرح العائم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمةً كبيرةً بين مُحبي المسرح في مصر، بعد تداول أنباء، حول اعتزام محافظة القاهرة، لهدم "المسرح العائم" الذي يقع في حي المنيل، وذلك نظراً لتطوير المنطقة، الأمر الذي دفع العاملين بالمسرح وكذلك الجمهور، بالمطالبة بضرورة التراجع عن هذا القرار، نظراً لأهمية وقيمة المكان.

سميحة أيوب تُناشد بالتراجع عن القرار

من جانبها، قالت الفنانة سميحة أيوب، لـ"الخليج 365"، إنها وجهت مناشدةً عاجلةً للحكومة قبل أيام، بشأن إعادة النظر في هذا القرار، والتراجع عن هدمه، كونه يحمل تاريخاً على مدار عقود طويلة من الأعمال المسرحية، علاوةً على أنه حمل اسم الفنانة فاطمة رشدي أيضاً.

وتابعت أنها سرعان ما تم الاستجابة لتلك المناشدة، إذ تلقت اتصالاً من قِبَل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، بشأن تلك الأزمة، والذي أبدى رفضه هو الآخر لفكرة هدم المسرح، كما أنه لم يَصدُر بعد قرار رسمي حول ذلك الأمر حتى الآن، مُعربةً عن آمالها بألا تشمل خطة التطوير المُقرر تطبيقها خلال الفترة المُقبلة، إزالة المسرح العائم.

وكان عدد كبير من مُحبي المسرح والعاملين بالثقافة، قد استنكروا تلك الأنباء المتداولة، حيث قال أحدهم: "نتوجه بصوتنا مع صوت الفنانة سميحة أيوب وكل المسرحيين والفنانين الذين يُعنيهم الأمر لمخاطبة السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على مبنى المسرح العائم، لما يمثله من قيمة فنية وحضارية ودور لا يستهان به دعماً للقوة الناعمة التي تُحافظ على هويتنا وثقافتنا في ظل التجريف الذي يحدث من حولنا".



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نقابة الصحفيين ترفض هدم المسرح

كما أصدرت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، بياناً صحفياً بشأن "المسرح العائم"، وجاء فيه: "في ظل ما تم تداوله مؤخراً من أنباء حول نية هدم المسرح العائم بالمنيل، تود اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أن تؤكد موقفها الرافض لأي محاولات تَمسّ هذا المعلم الثقافي والفني العريق. لقد شهد المسرح العائم منذ إنشائه في الستينيات أعمالاً مسرحيةً متميزةً، ووقف على خشبته عددٌ كبيرٌ من نجوم المسرح المصري، ما جعله جزءاً أصيلاً من الذاكرة الثقافية والفنية لمصر".

وتابع: "يُعتبر المسرح العائم منارةً للفن والإبداع على ضفاف نهر النيل، وموقعه المميز في قلب القاهرة ساهم في إضفاء طابعٍ ساحرٍ على العروض المسرحية، التي قُدمت عليه. وتدعو اللجنة كل الجهات المسؤولة لمراعاة القيمة الثقافية والتاريخية، التي يمثلها المسرح العائم، كما تُطالب الجهات المعنية بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الفني، الذي يُعبر عن جزء مهم من تراثنا الفني وقوة مصر الناعمة".



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