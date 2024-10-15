نيكول كيدمان تشيع جثمان والدتها بعد شهر من وفاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - رغم أن والدة نيكول كيدمان توفيت منذ قرابة الشهر، تحديداً يوم ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024، إلا أن جنازتها لم تُقَمْ طوال هذه الفترة، بل أقيمت اليوم في حضور عائلي بسيط، وسط حزن يُخيم على جميع الحاضرين، وعلى رأسهم كيدمان وشقيقتها وأولادها، الذين ظهر عليهم، أنهم لم يتخطوا الصدمة الأولى لوفاة الأم والجدة بعد، وما زالوا في حالة حداد وحزن عميق.

نيكول كيدمان متأثرة في جنازة والدتها

حظيت نيكول كيدمان التي ظهر عليها الحزن والإرهاق، في جنازة والدتها جانيل التي أقيمت اليوم في مدينة سيدني، تحديداً بكنيسة القديس فرانسيس كزافييه في لافندر باي، بدعم واضح من زوجها المغني الأسترالي كيث أوربان.

أمسكت كيدمان البالغة من العُمر، 57 عاماً، بيد زوجها البالغ من العمر 56 عاماً، عند وصولها إلى الكنيسة مرتدية معطفاً أسود طويلاً ونظارة شمسية سوداء، وانضمت إلى الزوجين أيضاً ابنتاهما صنداي روز، 16 عاماً، وفيث مارغريت، 14 عاماً، بالإضافة إلى شقيقة نيكول أنطونيا، 54 عاماً.

ويبدو أن ابنيْ نيكول الأكبر سناً، بيلا وكونور، اللذين تبنتهما مع زوجها السابق توم كروز، لم يحضرا القداس.

خلال إحدى اللحظات العاطفية التي سبقت جنازة جانيل، التي توفيت عن عمر ناهز 84 عاماً، شوهدت صنداي وهي تمسح الدموع من عينيها حيث غمرها الحزن طوال الجنازة.

وقام بمواساتها أبناء عمومتها لوسيا، 26 عاماً، وهاميش، 23 عاماً، وسيبيلا هاولي، 17 عاماً، وهم أبناء أنطونيا شقيقة كيدمان، من زوجها الراحل أنجوس هاولي.

وانضم إلى عائلة كيدمان أصدقاء مقربون، ومن بينهم مقدم التلفزيون الأسترالي ريتشارد ويلكنز، 69 عاماً، وصديقته خبيرة التجميل ميا هوكسويل، 47 عاماً، والإعلامي بيتر أوفرتون وزوجته جيسيكا رو وابنتاهما أليجرا وجيزيل، واللافت أنه لم يحضر الجنازة أي من النجوم والمشاهير.

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وفاة والدة نيكول كيدمان

غيبت نيكول كيدمان عن حضور حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي Venice Film Feastival 2024، في 7 سبتمبر الماضي، بسبب وفاة والدتها قبل ساعات من حصولها على جائزة أفضل ممثلة في الحفل عن دورها في فيلم الدراما "baby girl".

وعلى الرغم من غياب نيكول كيدمان البالغة من العمر 57 عاماً عن الحفل وعدم تمكنها من استلام جائزة أفضل ممثلة، إلا أنها أوكلت مهمة قراءة كلمتها إلى مخرجة الفيلم، هالينا ريجين التي استلمت الجائزة عنها وكشفت أن والدة نيكول، جانيل، توفيت عن عمر يناهز 83 عاماً بينما كانت نيكول في فينيسيا.

وجاء في كلمة النجمة: "اليوم وصلت إلى فينيسيا لأكتشف بعد وقت قصير أن والدتي الجميلة والشجاعة، جانيل آن كيدمان، قد توفيت".

وأضافت: "أنا في حالة صدمة وعليّ أن أكون مع عائلتي، لكن هذه الجائزة هي لها، فقد كانت هي التي ألهمتني، أرشدتني، وصنعت مني ما أنا عليه".

وتابعت: "أنا ممتنة للغاية أنني أستطيع أن أذكر اسمها أمامكم جميعاً عبر هالينا، تصادم الحياة والفن مؤلم للغاية، وقلبي محطم".

وختمت كلمتها بقول: "نحن نحبكم جميعاً".

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