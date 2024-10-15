يحيى الفخراني مهدد بالخروج من منافسات دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:21 مساءً - شهدت الأسابيع الماضية بدء الفنان يحيى الفخراني التحضيرات لمسلسل جديد يحمل اسم مؤقت وهو "الأستاذ" من تأليف أمين جمال وإخراج ماندوالعدل، وذلك للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث قرر "الفخراني" التواجد في دراما رمضان عامين متتاليين لأول مرة منذ سنوات.

توقف تحضيرات مسلسل يحيى الفخراني

علمت "الخليج 365" أن تواجد يحيى الفخراني في منافسات موسم دراما رمضان 2025 أصبح مهدداً، خاصة بعدما توقفت تحضيرات مسلسله "الأستاذ" في الأيام الماضية وأصبح أمر عرضه في الموسم غير محسوم، وفى نفس الوقت تلقى مخرج العمل ماندوالعدل عرضاً لإخراج مسلسل "عين شمس" بطولة أحمد مكي والمقرر عرضه في رمضان 2025 أيضاً، وأعطى ماندو موافقة مبدئية في ظل عدم وضوع الرؤية بشكل كامل بالنسبة لمسلسل "الأستاذ".

مسلسل "عتبات البهجة"

قدم يحيى الفخراني في الموسم الرمضاني الماضي 2024، مسلسل "عتبات البهجة" وشارك في بطولته: جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاءالطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عزالعرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية "عتبات البهجة" للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تلفزيونية مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

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ودارت أحداث مسلسل "عتبات البهجة" الذي تم تقديمه في 15 حلقة، حول وكيل الوزارة السابق بهجت الأنصاري الذي يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين؛ عمر وجميلة، وفي نفس الوقت يُشغل وقته بتقديم محتوى على يوتيوب، ولكنه يجد نفسه يواجه سلسلة من المصاعب في سبيل توفير احتياجاتهما وإبعادهما عن المشاكل، بينما يحاول البحث عن السعادة التي تبدو أنها بعيدة المنال.

يحيى الفخراني يقدم الملك لير على المسرح للمرة الثالثة

وفى سياق آخر يواصل يحيى الفخراني، التحضيرات الخاصة بمسرحية "الملك لير"، حيث يستعد لتقديمها في نسخة جديدة على المسرح القومي قريباً، وذلك بعد فترة غياب عن خشبة المسرح تجاوزت الأربعة أعوام تقريباً، ويشارك في المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب يحيى الفخراني، منهم سهرالصايغ، وعابد عناني، وطارق الدسوقي وغيرهم، والعمل من إخراج شادي سرور.

يُذكر أن الفنان يحيى الفخراني، سبق وقدّم هذه المسرحية، في نسختين، الأولى كانت عام 2001، على أحد مسارح الدولة، وشاركه البطولة آنذاك كلٌّ من أشرف عبدالغفور، وأحمد عبدالحليم، وريهام عبدالغفور، أما النسخة الثانية، فقد سبق وتعاون فيها مع مؤسسة "كايرو شو" وقدّمها على خشبة أحد المسارح الخاصة، وذلك عام 2019، وشاركه البطولة كلٌّ من فاروق الفيشاوي، ريهام عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، هبة مجدي.

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