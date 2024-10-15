بعد أنباء انفصالها.. أول ظهور إعلامي لـ نادين نجيم ببرنامج "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "دي ام سي"، في أول ظهور إعلامي لها بعد انفصالها عن خطيبها ناريك ناربيكيان.

ومن المقرر إذاعة الحلقة يوم الإثنين المقبل الموافق 21 اكتوبر، على فضائية "دي ام سي"، في تمام الساعة 11 مساء، والتي تتحدث عن الفن والحياة.

كما تستضيف إسعاد يونس، كلًا من الفنانة عبير منير والفنان محسن صبري والفنان محمد عبدالجواد والفنان عبدالرحيم حسن والفنان إسماعيل شرف والفنان مصطفي حشيش، في حلقة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، والتي تأتي بعنوان "ملح الفن".

فاجأت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها برسالة غامضة ومثيرة للجدل ذكرت انها عزباء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها فبراير 2023، من السوري ناريك ناربيكيان.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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